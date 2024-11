السوداني يؤكد أهمية حضور الشركات الإسبانية للاستثمار في العراق

2024-11-29 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في مقرّ إقامته بالعاصمة مدريد، اليوم الجمعة، وفداً يمثل شركة إيماثيا كونسلترانس المختصة بالقطارات. وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، أهمية حضور الشركات الإسبانية للاستثمار في العراق، مشيراً إلى أن توقيع عقدين سابقين مع شركة إيماثيا، يندرج ضمن الثقة التي تتمتع بها الشركات الإسبانية في القطاع الاستثماري في …

