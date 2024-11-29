الجامعة العراقية توقع مذكرة تفاهم ثنائية مع جامعة خوان كارلوس الإسبانية

2024-11-29 19:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

جرى اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين الجامعة العراقية وجامعة خوان كارلوس الإسبانية، بحضور وزير النقل ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء في العاصمة مدريد.

وتضمنت المذكرة بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الذي تلقته "بغداد اليوم"، "العديد من الفقرات التي تخصّ الجوانب التعليمية والأكاديمية، بما في ذلك البحوث العلمية المشتركة وتبادل الزيارات للأساتذة وبرامج للدراستين العليا والأولية لكلا الطرفين".

وأشار البيان الى ان "مذكرة التفاهم اشتملت على تبادل المطبوعات العلمية وتقييم البحوث، بهدف توطيد مساحات التفاهم المشتركة، وتحقيق أهدافها الأكاديمية التي يتطلع إليها الدارسون، بما يعزز التعاون العلمي".



