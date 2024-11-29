2024-11-29 19:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، منحة الأدباء والفنانين والصحفيين ستصرف فوراً بعد وصول اشعار من وزارة المالية.

وقال البدراني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الثقافة غير مسؤولة عن وضع الأسماء المشمولة في منحة الأدباء والفنانين والصحفيين وانما هذه الأسماء تأتي جاهزة من نقابتي الصحفيين والفنانين واتحاد الادباء".

وأضاف أن "الوزارة تنتظر اشعاراً من وزارة المالية بإيداع الأموال برصيدها ليتم بعدها صرف هذه المنحة فوراً عبر البطاقات الالكترونية".

وكان البدراني قد أوضح في وقت سابق، أن مبلغ منحة الصحفيين والفنانين والأدباء وصل إلى 32 مليار دينار عراقي لعام 2024، مبيناً أن المنحة كانت سابقا 27 مليار دينار أي ارتفعت بنحو 5 مليارات دينار، مبينا أن الأمر متوقف بالوقت الحاضر عند وزارة المالية.