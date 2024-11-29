2024-11-29 19:30:02 - المصدر: واع

متابعة – واعسجلت أسعار النفط، مساء اليوم الجمعة، ارتفاعاً لتتجاوز 73 دولاراً.وبلغ سعر البرميل من خام برنت 73.11 دولاراً للبرميل بينما سجلت أمس ارتفاعاً وصل بها إلى 72.78 دولاراً.وبلغ سعر البرميل من الخام الأمريكي 69.40 دولاراً للبرميل، فيما كان قد أغلق أمس عند 68.72 دولاراً.