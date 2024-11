الجيش السوري يستعيد السيطرة على بعض النقاط في حلب وإدلب

2024-11-29 19:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن الجيش السوري مواصلته "التصدي" للهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل معارضة حليفة لها على مواقعه في نواحي حلب وإدلب شمال البلاد، وأوقع عدداً كبيراً من القتلى من الطرفين. وقال الجيش في بيان، إن "قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات […]

