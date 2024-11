البرلمان يتوعد بـ10 استجوابات: ستمضي دون عراقيل

2024-11-29 19:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الجمعة، أن هناك 10 استجوابات اخذت مسارها الاجرائي في مجلس النواب.وقال الحمامي في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "البرلمان اعلى جهة تشريعية ورقابية في البلاد وهو معني بالكثير من الملفات ومنها تصحيح مسار العمل في مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الاستجواب والاستضافة وصولا الى الإقالة اذا […]

