الطيران الحربي يدمر وكرا للإرهابيين بداخله 4 دواعش في جبال حمرين (فيديو)

2024-11-29 19:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، (29 تشرين الثاني 2024)، تدمير وكر بداخله أربعة من داعش الارهابي في جبال حمرين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، ومتابعة حثيثة من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية ناجحة ودقيقة استهدفت خلالها وكرا للإرهابيين في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، بداخله مفرزة مكونة من (4) عناصر من داعش الإرهابي".

ولفت البيان الى "تحويل الوكر الى ركام على يد القوة الجوية".