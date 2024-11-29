2024-11-29 20:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، وصفي العاصي، اليوم الجمعة، (29 تشرين الثاني 2024)، عن موعد وصول أولى وجبات المغيبين الى المحافظة.

وقال العاصي في منشور على صفحته في الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم": "بشرى سارة، الوجبة الأولى من المغيبين ستصل غداً الى كركوك".

فيما أكدت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، ما أعلنه العاصي.

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم": "غداً سيفرج عن الوجبة الأولى من المعتقلين في سجون السليمانية نشكر كل الجهود والتضحيات التي بذلت من أجل حلحلة هذا الملف الذي عجز عنه كل الذين سبقوا من السياسيين والحكومات المحلية".

وأضافت: "ستكمل الفرحة بعودة ومعرفة مصير كل المعتقلين ورجوع الأبرياء الى احضان امهاتهم".

ولفتت الى ان ذلك تحقق "بجهود حثيثة من رئيس الجبهة العربية الموحدة وصفي العاصي ووزير التخطيط نائب رئيس الوزراء محمد تميم ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد الحافظ وعضو مجلس المحافظة ظاهر انور العاصي وعضو مجلس المحافظة رعد الجبوري".

يشار الى ان الروايات تتضارب حول عدد المغيبين من كركوك، فمصادر من المحافظة تؤكد أن عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف مغيب في سجون إقليم كردستان، بينما تنفي السلطات الأمنية في إقليم كردستان مرارا وجود مغيبين في سجونها.

وتم تشكيل لجنة حكومية عراقية، العام الماضي 2023 للبدء بعمليات بحث وتقصٍّ عن المئات من المفقودين من أهالي كركوك، التي توجه أصابع الاتهامات لسلطات إقليم كردستان بالوقوف وراء عمليات اعتقالهم بين 2014 و2016، خلال سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة، وأغلبهم من السكان العرب.