2024-11-29 20:27:04 - المصدر: ايشان

في أول خطاب بعد اتفاق وقف إطلاق النار، خرج الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موجهاً عدة رسائل تركز على الانتصار وتحقيق إنجاز على غرار حرب تموز 2006. وقال قاسم، في كلمته المتلفزة التي تابعتها منصة “إيشان”، إن “الحزب استعاد قوته ومبادرته فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجددا ووقف صامدا على الجبهة”. وأضاف: “كررنا أننا […]

ظهرت المقالة نعيم قاسم في أول خطاب بعد وقف إطلاق النار.. رسائل انتصار وإنجاز على غرار حرب تموز أولاً على ايشان.



