في مدريد.. السوداني يبحث مع رؤساء شركات اسلحة إسبانية كبرى فرص "عمل مشترك"

2024-11-29 20:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بالعاصمة مدريد، اليوم الجمعة، ممثلي ثلاث شركات إسبانية كبرى مختصة في المجال العسكري والأمني، وهي (rheilmetall expel ) و (Andra) و ( Airbus).

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الأخير شدد على أن العراق اليوم جاهز للتعاون مع كبرى الشركات لتطوير منظومته العسكرية والأمنية، مؤكداً وجود العديد من فرص العمل المشترك بين الشركات وهيئة التصنيع الحربي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حاجة العراق إلى تنويع مصادر التسليح، وهو ما عملت عليه الحكومة ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة وجهوزية القوات الأمنية، وتعزيز قدرة البلد أمام التحديات الداخلية والخارجية.