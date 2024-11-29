2024-11-29 20:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، عن تنفيذ طائرات F16 العراقية، ضربة جوية لوكر لعناصر داعش الإرهابي في جبال حمرين ضمن محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "مازال العمل الميداني مستمر لقواتنا الأمنية البطلة للقصاص العادل من بقايا الشر داعش الإرهابي، وفي عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من فرسان المعلومة في مديرية الاستخبارات العسكرية، ومتابعة حثيثة من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية ناجحة ودقيقة استهدفت خلالها وكرا للإرهابيين في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

ولفتت، إلى أن الوكر "بداخله مفرزة مكونة من (4) عناصر من داعش الإرهابية، إذ تم تحويل الوكر الى ركام على يد الغيارى في القوة الجوية"، مؤكدة بالقول:" سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وختمت بيانها بالقول: "مستمرون في قبر الإرهاب ولن نتهاون في عملياتنا ضد هذه العصابات المنهزمة".