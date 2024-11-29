العراق يعزز التعاون الدفاعي مع الشركات الإسبانية الكبرى لتطوير قدراته العسكرية

2024-11-29 20:35:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الجمعة، ممثلي ثلاث شركات إسبانية كبرى متخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، وهي "رهلميتتال إكسبال" و"إندرا" و"إيرباص"، وذلك في خطوة هامة لتعزيز التعاون بين العراق والدول الأوروبية في مجال الأمن والدفاع.





وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على استعداد العراق لتوسيع شراكته مع الشركات الكبرى في تطوير منظومته العسكرية والأمنية. وأشار إلى أن هذه الشركات تشكل جزءاً مهماً في جهود العراق لتحديث قواته المسلحة وتوفير الأنظمة الدفاعية الحديثة، من خلال التعاون مع هيئة التصنيع الحربي العراقية.





وأكد السيد السوداني أهمية تنويع مصادر التسليح في إطار استراتيجية الحكومة العراقية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وجهوزية القوات الأمنية، وتحقيق الاستقرار الداخلي، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الخارجية. وأشار إلى أن العراق يسعى إلى تطوير قدرة قواته المسلحة وفقاً لمتطلبات العصر الحديث، وهو ما يتطلب فتح مجالات جديدة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع.