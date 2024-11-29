قلق نيابي من احداث سوريا: الأولوية تعزيز أمن الحدود العراقية لتفادي الارتدادات

2024-11-29 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، انها تابع مجريات الاحداث السورية عن كثب، مشيرة الى أن الاولوية هي تعزيز امن الحدود العراقية مع سوريا.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "سوريا بلد جار واي اضطرابات امنية تحظى بالاهتمام والمتابعة لتفادي اي ارتدادات خاصة مع وجود مسافات طويلة من الحدود".

واضاف ان "ما يقلقنا هو وجود تنظيمات متطرفة بكثرة في سوريا والتي تشكل خطر في اي بيئة وهي مصدر قلق ليس اقليمي بل دولي"، لافتا الى ان "من يدعم بقاء التنظيمات ويسلحها هي دوائر مخابرات دولية معروفة لغايات واهداف جيوسياسية باتت مكشوفة منذ سنوات".

واشار اسكندر الى ان "الاولوية هي تعزيز امن الحدود العراقية مع سوريا ونحن مطمئنين للإجراءات المتخذة وان اي محاولة ترمي للتسلل ستشهد حزم من القوات الامنية بشكل مباشر".

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أمس الخميس، أن الجيش دخل في معركة مع مجاميع إرهابية معارضة هاجمت محافظتي حلب وإدلب، في خرق لاتفاق خفض التصعيد، وبحسب مراقبين فأن تنشيط الجماعات الإرهابية في سوريا هو مخطط أمريكي صهيوني عقب هزائم الكيان في لبنان وفلسطين.