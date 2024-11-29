رئيس الجمهورية والنائب الاول لرئيس البرلمان يؤكدان دعم مسارات البرنامج الحكومي

2024-11-29 20:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والنائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي دعم مسارات البرنامج الحكومي لخدمة المواطنين.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس الجمهورية استقبل النائب الأول لرئيس البرلمان، واستعرض اللقاء الأوضاع على الساحة المحلية، وسبل التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ودعم مسارات البرنامج الحكومي خدمةً للمواطن وتلبية لتطلعاته".

كما بحث اللقاء التطورات الإقليمية وفقاً للبيان وتم التأكيد على ضرورة إتخاد السبل الكفيلة بتعزيز حالة الأمن والاستقرار التي يشهدها العراق.