رئيس الوزراء: اتفقنا مع إسبانيا على الذهاب لاتفاقية شراكة شاملة

2024-11-29 20:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن زيارتنا إلى إسبانيا مهمة وتمثل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، فيما أشار إلى الاتفاق على الذهاب لاتفاقية شراكة شاملة.وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإسبانية مدريد- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارتنا إلى إسبانيا مهمة وتمثل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية"، مبينا، أنه "تم الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسباني على تعزيز العلاقات بالزيارات المتبادلة للوزراء".وأضاف رئيس الوزراء، أن "الموقف النبيل لإسبانيا من القضية الفلسطينية شجعنا على تعزيز وتطوير العلاقات"، مؤكدا، أن "هنالك تقاربا وتنسيقا في المواقف بين العراق وإسبانيا".وبين رئيس الوزراء، "وضعنا في زيارتنا الحالية إطاراً للعلاقة الاقتصادية مع إسبانيا"، موضحا، "دعونا الشركات الإسبانية لتنفيذ مشاريع في العراق وبينا لها الفرص المتوفرة".وواصل رئيس الوزراء، "أبرمنا مع شركة إسبانية عقداً لتنفيذ خط سكة حديد البصرة - شلامجة"، مبينا، أنه "تم التباحث مع شركات إسبانية في مجال الصناعات الحربية والعسكرية ضمن توجهنا لتنويع مصادر التسليح".وأكد رئيس الوزراء، "قدمنا شكرنا إلى إسبانيا لدعمها العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية"، مشيرا إلى، أنه "تم توقيع 8 مذكرات تفاهم مع إسبانيا ولدينا تفاهمات أخرى ستأخذ طريقها نحو التنفيذ"، لافتا إلى، أنه "تم الاتفاق على الذهاب لاتفاقية شراكة شاملة مع إسبانيا".