2024-11-29 21:05:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىأكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الجمعة، أن ما يعرف بـ"سرقة القرن" لم تحدث لولا وجود تسهيلات من قبل جهات متنفذة في السلطة.وقال المالكي في حديث لـ(المدى)، إن "قضية سرقة الامانات الضريبية هي جريمة كبيرة وهذه الجريمة لم تكن لتحصل لولا وجود تسهيلات من جهات متنفذة في السلطة"، متهماً "الحكومة السابقة بغض […]

