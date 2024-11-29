رئيسا مجلس القضاء والبرلمان يبحثان قضايا مشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية

2024-11-29 21:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الجمعة، عددا من القضايا المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية.وقال إعلام القضاء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفقة مشعان الخزرجي رئيس الوقف السني، وجرى- خلال اللقاء- بحث عدد من القضايا المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية والمقترحات الخاصة بتعديل قانون العفو المعروض حاليا على مجلس النواب".