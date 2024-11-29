رئيسا مجلس القضاء والبرلمان يبحثان قضايا مشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية
2024-11-29 21:25:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الجمعة، عددا من القضايا المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وقال إعلام القضاء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفقة مشعان الخزرجي رئيس الوقف السني، وجرى- خلال اللقاء- بحث عدد من القضايا المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية والمقترحات الخاصة بتعديل قانون العفو المعروض حاليا على مجلس النواب".
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الجمعة، عددا من القضايا المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وقال إعلام القضاء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفقة مشعان الخزرجي رئيس الوقف السني، وجرى- خلال اللقاء- بحث عدد من القضايا المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية والمقترحات الخاصة بتعديل قانون العفو المعروض حاليا على مجلس النواب".