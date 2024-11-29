رئيسا الجمهورية وتيار الحكمة الوطني يؤكدان ضرورة دعم الحكومة

2024-11-29 21:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، ضرورة دعم الحكومة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم".وأضاف البيان، أنه "تم خلال اللقاء استعراض الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم الحكومة لتمكينها من تطبيق برنامجها الخدمي وتوفير احتياجات المواطنين في المجالات كافة".وتابع البيان، أنه "جرى التأكيد أيضا على ضرورة إيقاف العمليات الحربية في المنطقة، وأن يسهم قرار وقف إطلاق النار في لبنان بتعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تطرق اللقاء إلى أهمية توحيد الجهود والمساعي والتنسيق المشترك بين القوى الوطنية؛ لترسيخ حماية سيادة العراق وتعزيز أمنه واستقراره".