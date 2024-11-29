2024-11-29 21:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعغادر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، إسبانيا متوجهاً إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية.وتضمنت الزيارة بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ما يلي:■ لقاء العاهل الإسباني الملك فيليب السادس.■ لقاء رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز.■ ترؤس الوفد العراقي في المباحثات الثنائية الموسعة بين البلدين.■ رعاية التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشترك، وهي الآتي:● مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني وتبادل الخبرات.● مذكرة تعاون بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية، والحكومة الإسبانية.● مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة العراقية، وغرفة التجارة الإسبانية.● مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات العراقي، والاتحاد الإسباني لتنظيم أعمال الشركات/ CEOE.● مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية؛ العراقية والإسبانية.● مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة العراقية، والنائب العام للدولة الإسباني.● مذكرة تعاون بين محافظة واسط، وشركة إيماتيا الإسبانية للإنشاءات.● مذكرة تفاهم ثنائية بين الجامعة العراقية وجامعة خوان كارلوس الإسبانية.■ المشاركة في المنتدى الاقتصادي العراقي الإسباني الذي أقامته غرفة التجارة الإسبانية.■ لقاء جمع من النخب العربية والإسبانية في مؤسسة البيت العربي في مدريد.■ لقاء الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون.■ لقاء رئيس جمعية رسل السلام الخيرية الإسبانية.■ لقاء الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.■ استقبال ممثلي وفد شركة (Rheinmetall Expal) الإسبانية.■ استقبال وفد شركة (Indra) الإسبانية.■ استقبال وفد شركة (Airbus) الإسبانية المختصة في مجال الأمن وأنظمة الدفاع الجوي.■ استقبال وفد شركة إيماتيا كونسلترانس المختصة بالقطارات.■ لقاء مجموعة من أبناء الجالية العراقية في إسبانيا.■ إجراء مقابلة مع صحيفة الموندو الإسبانية.■ إجراء لقاء مع التلفزيون الإسباني الدولي (TVE).■ إجراء مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية (EFE).