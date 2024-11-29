برلماني: كل السبل مشروعة للعراق تجاه التطورات السورية ولن يرهبه شيء

2024-11-29 21:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب رائد المالكي، اليوم الجمعة، (29 تشرين الثاني 2023)، ان "كل السبل والخيارات مشروعة ومتاحة بالنسبة الى العراق لحماية امنه الداخلي والخارجي" مع تصاعد الاقتتال في شمالي سوريا بين جماعات مسلحة والقوات السورية.

وقال المالكي في تغريدة على حسابة في منصة (إكس): "امن واستقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن العراق، ولذا فان كل السبل والخيارات مشروعة بالنسبة الى العراق لحماية أمنه الداخلي والخارجي".

وشدد "على بعض الأطراف الاقليمية ان تعي خطورة لعبتها الجديدة فانها لن تخدم سوى الكيان الصهيوني".

وأضاف المالكي "العراق الان أقوى من أي وقت مضى ولن يرهبه شيء".

وتشن فصائل مسلحة، منذ أول أمس الأربعاء، هجوماً واسعاً على مواقع سيطرة القوات السورية في أرياف محافظتي حلب وإدلب وسيطرت على بعض القرى وسط نزوح كبير للسكان منها.

وتعليقاً على الأحداث، قال المتحدث العسكري باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في تصريح متلفز، عصر اليوم الجمعة، أن "تأمين الحدود العراقية بصورة تامة من الأولويات لدينا".

وأضاف أن "الحدود مع الجارة السورية وخاصة في مناطق شمال شرق سورية محكمة ومحصنة وتوجد فيها قطاعات قيادة قوات الحدود ومجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات، وكذلك هناك تحصينات محكمة بالإضافة الى مراقبة الحدود عبر الطيران المسير"، مبيناً أنه "خلف قوات الحدود توجد قطاعات الجيش العراقي لتأمين هذه المناطق، والقوات المسلحة لديها عمليات مراقبة مستمرة والحدود مؤمنة ومحصنة بشكل كبير".

وأشار إلى أن "الأجهزة الاستخبارية تراقب أي تحرك للعصابات الإرهابية وفي حال حاولوا التعرض أو الوصول إلى الحدود العراقية سيكون هناك رد حازم وقوي".