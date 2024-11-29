2024-11-29 21:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة كركوك وصفي العاصي، يومالجمعة، أن يوم غد سوف يتم إطلاق سراح الوجبة الأولى من المعتقلين في سجون إقليمكوردستان.

وقال العاصي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوجبةالأولى من المعتقلين في سجون السليمانية، سيجري الإفراج عنهم يوم غد، لأجل حلحةهذا الملف الذي عجز عنه كل الذين سبقوا من السياسين والحكومات المحلية، وستكتملالفرحة بعودة ومعرفة مصير جميع المعتقلين ورجوع الأبرياء الى أحضان أمهاتهم".

وكان مصدر سياسي مطلع في كركوك، أفاد الثلاثاء الماضي، بأنهسيتم إطلاق سراح معتقلين عرب في سجون السليمانية غداً ضمن الاتفاق السياسي لتشكيلالحكومة المحلية في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "جزءاً من الاتفاقبين أعضاء المجموعة العربية الثلاثة المتحالفين مع قائمة الاتحاد الوطني الكوردستانيحول إدارة كركوك، سيتم تطبيقه غداً الأربعاء، حيث سيجري إطلاق سراح 100 معتقل منالقومية العربية في سجون السليمانية".

وأضاف "كان الاتفاق قيام الاتحاد الوطني الكوردستانيبإطلاق سراح 500 معتقل من القومية العربية من أهالي كركوك موجودين لدى الأجهزةالأمنية في السليمانية، لكن تم التراجع عن ذلك وإطلاق سراح 100 معتقل فقط".

وتابع المصدر أن "عملية تسليم المعتقلين ستتم يوم غدالأربعاء، حيث سيقسم المعتقلين على أربع وجبات تضم كل منها 25 معتقلاً ليستلمهمأربعة سياسيين من المحافظة".

وأشار إلى أن "هؤلاء المعتقلين سيتم تسليمهم إلىاستخبارات الداخلية في محافظة كركوك لتدقيق أوراقهم ومعرفة ما إذا كانت صادرةبحقهم مذكرات قبض أو أنهم غير متهمين بقضايا أخرى".