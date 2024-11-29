نجاة ضابط استخبارات من محاولة اغتيال في العامرية ببغداد

2024-11-29 21:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، بنجاة ضابط بالاستخبارات من محاولة اغتيال في منطقة العامرية غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع برنس بيضاء اللون اعترضوا شخصاً يستقل سيارة مدنية في شارع العمل الشعبي بمنطقة العامرية غربي بغداد"، مبيناً أنهم "اعتدوا على هذا الشخص الذي تبين أنه ضابط بالاستخبارات بالضرب".

الى ذلك، بين شهود عيان أن "المسلحين حاولوا اغتيال الضابط الا انهم لاذوا بالفرار بعد تجمع الأهالي حولهم".

يشار الى أن بغداد وعدد من المحافظات تسجل بين فترة وأخرى عمليات اغتيال وسرقة تنفذ بواسطة الدراجات النارية او العجلات، الامر الذي يحتم على الجهات الأمنية وضع الحلول اللازمة لهذه المشكلة لحفظ الاستقرار الأمني في البلاد.