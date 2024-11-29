2024-11-29 21:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء قوات خاصة يحيى رسول اليوم الجمعة، أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بشكل كامل وكبير خاصة مناطق شمال شرق سوريا.

وأضاف رسول في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن "قطعات قوات الحدود مجهزة بأحدث الاسلحة والمعدات بالاضافة الى الطيران المسير والكاميرات الحرارية".

وتوعد رسول؛ "اي شخص أو ارهابي يحاول عبور الحدود العراقية سيواجه رد قوي"، مشيرا إلى ان "قطعات الجيش متواجدة خلف قطعات الحدود".

وأكد أن "العناصر الاستخباراتية مستمرة بمراقبة اي تحركات ارهابية".

وأعلنت المعارضة المسلحة السورية، وصول مقاتليها إلى وسط مدينة حلب والسيطرة على مركز البحوث العلمية في حي "حلب الجديدة".

ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر ميدانية وناشطين، قولهم إن مسلحي المعارضة السورية وصلوا إلى ساحة "سعدالله الجابري"، والحديقة العامة، وساعة "باب الفرج".

وأعلنت المعارضة كذلك السيطرة على الكلية العسكرية وكلية المدفعية وفرع المخابرات الجوية في حي "جمعية الزهراء" في مدينة حلب، فيما أفاد صحفيون بأن المعارضة استطاعت تحرير مدن وبلدات "الحاضر، خان طومان ، برنة، تلحدية، السابقية، شغيدلة، وسد شغيدلة" جنوبي حلب.