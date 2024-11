2024-11-29 21:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ عراق اوبزيرفر أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، تحويل وكر لعناصر داعش الى ركام بضربة جوية في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. وذكرت الخلية، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “‏مازال العمل الميداني مستمر لقواتنا الأمنية البطلة للقصاص العادل من بقايا الشر داعش الإرهابي، وفي عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من …

