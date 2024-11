2024-11-29 21:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، المقترحات الخاصة بتعديل قانون العفو المعروض حاليا على مجلس النواب. وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “القاضي زيدان أستقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفقة مشعان الخزرجي رئيس الوقف السني”. وجرى خلال اللقاء …

The post ملف العفو العام على طاولة رئيسي مجلس القضاء والبرلمان first appeared on Observer Iraq.