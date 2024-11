فينيسيوس يتوج بلقب افضل لاعب في الشهر ضمن الليغا

2024-11-29 22:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر توج فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بعد العروض المميزة التي قدمها رفقة المرينجي وخاض فينيسيوس، مباراتين في الدوري الإسباني خلال نوفمبر بعد تأجيل مباراة فالنسيا، حيث شارك النجم البرازيلي في الفوز على أوساسونا (4-0) موقعًا على الهاتريك في ذلك اللقاء. ويعاني …

