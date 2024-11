العمليات المشتركة تطمئن العراقيين: حدودنا مع سورية مؤمنة واحترزنا جيدا من تجربة 2014

2024-11-29 22:00:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الجمعة، أن الحدود العراقية – السورية مؤمنة عبر التواجد العسكري وانتشار القطعات ومحصنة بالكامل عبر الكتل الكونكريتية والكاميرات الحرارية وتحليق الطيران المُسير. وقال الفريق المحمداوي للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “الحدود العراقية – السورية مؤمنة وآمنة جداً من حيث الجهد …

