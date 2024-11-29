2024-11-29 22:00:05 - المصدر: ايشان

دعا المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، إلى الاستعداد الذي وصفه بـ “التام” بعد نشاط الجماعات الإرهابية في غرب شمال سوريا. وقال الشمري في منشور تابعته “إيشان”، إن “نشاط الجماعات الإرهابية في غرب شمال ⁧‫سوريا‬⁩ يُعتبر تطوّر خطير من حيث (التوقيت والجهوزية والتسليح)، مما يستدعي الحيطة والحذر والإستعداد التام”. ‏وأضاف، أن “قواتنا المسلحة بجميع صنوفها […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني يدعو إلى “الاستعداد التام” بعد نشاط الإرهابيين في سوريا أولاً على ايشان.