2024-11-29 22:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، موعد انطلاق المرحلة الثالثة من الضمان الصحي، وفيما حددت الفئات المشمولة، فصلت الخدمات المقدمة.وقال مدير عام صندوق الضمان علي أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المرحلة الثالثة من الشمول بالضمان الصحي ستطلق خلال عام 2025"، مبينا، أن "رؤية هيئة الضمان الصحي التوسع بالضمان وشمول بعض المحافظات بإجراءاته خلال عام 2025".وتوقع شمول مليون مضمون بالضمان الصحي ضمن المرحلة الثالثة يقسمون إلى مجموعة من الفئات منهم الموظفون مع أفراد عوائلهم كافة والمشمولون بشبكة الرعاية الاجتماعية مع أفراد عوائلهم والمتقاعدون وعامة المواطنين بصفة اختيارية"، مشيرا إﻟﻰ، أن "هيئة الضمان اتخذت مجموعة من المحاور والخطوات لتسهيل تنفيذ إجراءات الضمان الصحي مع تسهيل إجراءات فحص المريض".وأضاف، أن "هيئة الضمان عملت على إعداد حزم خدمات متكاملة تضمنت خدمات العمليات وحزم الخدمات الاستشارية والخدمات المختبرية والخدمات الشعاعية وكذلك خدمات الفم والأسنان بالإضافة إلى خدمات العلاج".