جوارديولا يعلق على تراجع مان سيتي: سأرحل في هذه الحالة

2024-11-29 22:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

علق مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الجمعة، (29 تشرين الثاني 2024)، على ضعف نتائج فريقه في الآونة الأخيرة، قبل مواجهة ليفربول في البريمييرليج، يوم الأحد المقبل.

وقال جوارديولا، بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لدينا قائمة جيدة للغاية، لكننا لا نملك تلك القائمة، الأمر لا يتعلق برودري (إصابته) بل بالعديد من اللاعبين".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة البناء، فنحن لا نملك لاعبين، خضنا 6 أسابيع بدون 4 لاعبين في قلب الدفاع، واثنين في مركز الارتكاز، الأمر أصبح أكثر صعوبة، كل مدرب يدافع عن جودته، ونحن نعمل من أجل اللاعبين الذين نملكهم، خطوة بخطوة سيعود اللاعبون، ونأمل أن نبقى معًا لفترة طويلة".

وتابع: "تقولون بأننا لعبنا بصورة سيئة أمام فينورد؟ لا أعتقد ذلك، تقدمنا (3-0)، وبالنظر للتبديلات فناثان (أكي) كان بعيدًا لمدة شهر ومع التقدم بتلك النتيجة كان من المنطقي استبداله. أما كيفين (دي بروين) فلا يزال بحاجة للدقائق. هم سجلوا 3 أهداف من 3 فرص".

وواصل: "الأمر يتعلق بالفوز بالمباريات. حققنا الثلاثية وتوجنا بـ4 ألقاب متتالية في البريميرليج. هل نلعب دائمًا بصورة استثنائية؟ لا، لكن نجد طريقة للفوز بالمباريات".

واستكمل: "لا ألقي باللوم على شيء ولا أهرب من المسؤولية. هنا في ذلك النادي يجب أن نفوز، وإذا لم تحقق الانتصار فستواجه المتاعب. يقول الناس لم لا تتم إقالة جوارديولا؟ بسبب ما قدمناه في آخر 8 سنوات".

وأردف: "ليس من الطبيعي في الأندية الكبرى القيام بما قمنا به، وفي اللحظة التي لن أشعر خلالها بالإيجابية سأرحل، لكن أريد تلك الفرصة، ولن أهرب وسأعيد بناء الفريق في العديد من الأصعدة حتى نهاية الموسم وفي الموسم المقبل".

وأتم: "أعرف ما يتوجب علينا القيام به، لكن ما هو الفريق الذي تمتع بثبات مستوى 10 سنوات؟ لم يحدث ذلك حتى في الـNBA أو التنس أو الجولف، الأمر يثبت أننا منافسين ورياضين. أريد أن أثبت نفسي الآن، رودي ليس عذرًا ويجب أن أجد الحل، أحاول كل يوم".