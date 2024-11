المخابرات الفرنسية تحذر من نووي إيران: التهديد الأخطر على الإطلاق

2024-11-29 22:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رأى رئيس المخابرات الفرنسية، نيكولا ليرنر، اليوم الجمعة، أن الانتشار النووي الإيراني المحتمل يمثل تهديدا خطيرا في الشهور المقبلة. وأوضح ليرنر، في تصريحات أدلى بها في السفارة البريطانية بباريس مع نظيره البريطاني ريتشارد مور، أن فرنسا وبريطانيا تعملان على وضع استراتيجيات للاستعداد لمثل هذا الأمر. وقال: "وكالاتنا تعمل جنبا إلى جنب لمواجهة ما […]

