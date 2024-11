2024-11-29 22:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الجمعة، الهجوم الإسرائيلي على الحزب، بأنه قاس ومؤلما وادخل الحزب في حالة من الارباك لمدة 10 ايام. وقال قاسم في أول كلمة له بعد وقف إطلاق النار؛ "لم نكن نريد الحرب ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال". وأضاف أن "الحزب استعاد قوته […]

