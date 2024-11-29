وزير الدفاع: جيشنا الباسل يواصل مهامه لحماية حدود العراق وسمائه من أي خطر

2024-11-29 22:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، أن الجيش العراقي الباسل يواصل مهامه لحماية حدود العراق وسمائه من أي خطر.وقال العباسي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "جيشنا الباسل بصنوفه وتشكيلاته كافة جاهز ويواصل مهامه لحماية حدود العراق وسمائه من أي خطر، جنباً الى جنب مع بقية أبطالنا في القوات الأمنية الأخرى".وأضاف: "ساهرون ليلاً ونهاراً لأمنكم وأمن العراق، ولن نسمح بتسلل أي إرهابي أو مخرّب الى أرض بلدنا الحبيب".