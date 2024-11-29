قانون العفو العام على طاولة اجتماع زيدان والمشهداني

2024-11-29 23:09:04 - المصدر: المسرى

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس النواب عددا من القضايا المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية ومقترحات تعديل قانون العفو العام. وقال مجلس القضاء في بيان “أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني رفقة الدكتور مشعان الخزرجي رئيس الوقف السني”. وأضاف: ” وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة بين السلطتين [...]