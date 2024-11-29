المشهداني يشدد على تنفيذ المشاريع المتلكئة في مناطق حزام بغداد

2024-11-29 23:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، على تنفيذ المشاريع المتلكئة في مناطق حزام بغداد الشمالية، مشيدا بدور القوات الأمنية التي ساهمت في استقرار هذه المناطق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المشهداني أجرى جولة ميدانية في مناطق حزام بغداد الشمالية، التقى خلالها مدير بلدية الطارمية تيسير محمد محمود وعدداً من شيوخ ووجهاء قضائي الطارمية والتاجي وناحيتي المشاهدة والعبايجي، حيث ناقش معوقات تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في تلك المناطق".

وشدد المشهداني بحسب البيان على "معالجة المشاريع المتلكئة وإنجازها في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن "العمل جارٍ لإزالة المعوقات التي تعرقل هذه المشاريع، بما يخدم مصلحة المواطنين، ويساهم في تحسين الوضع الخدمي".

وتعهد بـ"متابعة مشكلة نقص الادوية في المراكز الصحية في القضاء والنواحي التابعة له وتقديم الدعم والاسناد من خلال التواصل مع الجهات المختصة، كما كشف عن وعد لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بزيارة قضاء الطارمية والنواحي التابعة لها لتنفيذ المزيد من الخدمات الضرورية".

وبين أن "الوضع الأمني في مناطق حزام بغداد جيد جداً"، مشيدا بـ"دور القوات الأمنية التي ساهمت في استقرار هذه المناطق".

وفي سياق متصل، أوضح المشهداني أن "هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات التي بدأت في محافظة دهوك، وستستمر حتى محافظة البصرة، بهدف متابعة احتياجات المواطنين ومعالجة طلباتهم، والتأكد من تنفيذ المشاريع الخدمية التي تهم الشعب العراقي".



