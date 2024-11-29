مستشار السوداني عن تطورات سوريا: قواتنا جاهزة ورسالتنا لأبناء الغربية بعدم الاهتمام للشائعات

2024-11-29 23:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024) على التطورات في سورية، فيما وجه رسالة لأبناء المنطقة الغربية بعدم الاهتمام للشائعات.

وقال الشمري في تغريدة له تابعتها "بغداد اليوم"، إن "‏نشاط الجماعات الإرهابية في سوريا يُعتبر تطوّر خطير من حيث (التوقيت والجهوزية والتسليح)، مما يستدعي الحيطة والحذر والاستعداد التام".

وأضاف أن "‏قواتنا المسلحة بجميع صنوفها علّى أتم الجهوزية لمواجهة أي خطر داعشي يهدّد بلدنا ويعرض أمّن شعبنا للخطر، حيث سيتم سحق الارهابيين أينما كانوا ولنّ نسمح لهم بتدنيس أرضنا".

وتابع الشمري "‏أهلنا ابناء محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين أنتم برعاية الله وفي عيّن حكومتنا وحماية قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، ولا تهتموا للشائعات وزاولوا حياتكم وتنمية وإعمار محافظاتكم وسارعوا بالتبليغ عن الحالات المشبوهة التي تستهدف أمن مدنكم ولا تدعوا العدو ينفّذ من ثغرات هنّا أو هناك".

وعبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن قلقه من احداث سوريا، مبيناً أن الأولوية يجب ان تكون تعزيز أمن الحدود العراقية لتفادي الارتدادات.

اما النائب رائد المالكي، فقد أكد ان كل السبل والخيارات مشروعة ومتاحة بالنسبة الى العراق لحماية امنه الداخلي والخارجي مع تصاعد الاقتتال في شمالي سوريا بين الجماعات الارهابية والقوات السورية.

ويشهد ريف حلب الغربي في سوريا، حالة نزوح جماعي للأهالي مع اشتعال المعارك بين فصائل مسلحة والقوات السورية، وخلال اليومين الماضيين، شهدت مناطق ريفي إدلب وحلب موجة واسعة من النزوح بسبب التصعيد العسكري المكثف لا سيما في ريف حلب الغربي وبلدات شرق إدلب في ظل المعارك والقصف المتبادل بين القوات الحكومية وفصائل مسلحة، ما دفع آلاف المدنيين إلى الفرار نحو مناطق أكثر أمناً.

وتسببت المعارك في نزوح قرابة 14 ألف شخص بينما تستمر الاشتباكات العنيفة وتبادل القصف بين القوات السورية والفصائل المسلحة.