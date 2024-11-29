2024-11-29 23:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واعخسر المنتخب الوطني للسيدات بكرة الصالات أمام نظيره المغربي بنتيجة (5-1) في المباراة التجريبية التي جرت مساء اليوم في الرباط.وتأتي هذه المباراة ضمن المعسكر التدريبي للمنتخب النسوي لكرة الصالات المقام في العاصمة المغربية الرباط تحضيرا لتصفيات كأس آسيا.