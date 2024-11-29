منتخبنا النسوي للصالات يخسر أمام المغرب بخماسية ودياً
2024-11-29 23:35:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
خسر المنتخب الوطني للسيدات بكرة الصالات أمام نظيره المغربي بنتيجة (5-1) في المباراة التجريبية التي جرت مساء اليوم في الرباط.
وتأتي هذه المباراة ضمن المعسكر التدريبي للمنتخب النسوي لكرة الصالات المقام في العاصمة المغربية الرباط تحضيرا لتصفيات كأس آسيا.
خسر المنتخب الوطني للسيدات بكرة الصالات أمام نظيره المغربي بنتيجة (5-1) في المباراة التجريبية التي جرت مساء اليوم في الرباط.
وتأتي هذه المباراة ضمن المعسكر التدريبي للمنتخب النسوي لكرة الصالات المقام في العاصمة المغربية الرباط تحضيرا لتصفيات كأس آسيا.