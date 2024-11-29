وفد عراقي يتابع في الكويت مراحل تنفيذ الربط الكهربائي وكشف نسبة الإنجاز

2024-11-29 23:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة (29 تشرين 2024)، أن وفدها الفني زار دولة الكويت لمتابعة مراحل تنفيذ وانجاز مشروع خط الربط الكهربائي (العراقي- الخليجي).

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وفداً فنياً من وزارة الكهرباء برئاسة مدير عام شركة نقل الطاقة الكهربائية الجنوبية علي زهير كريم، أجرى زيارة ميدانية لدولة الكويت، لمتابعة مراحل تنفيذ وانجاز مشروع الربط الكهربائي العراقي - الخليجي (وفره - فاو 400 ك.ف) ، بمرحلته الأولى".

ولفتت الى انه "وحال وصول الوفد، التقى ميدانياً بعدد من اعضاء هيئة الربط الخليجي، واجرى جولة ميدانية مشتركة شملت زيارة مواقع العمل في المشروع باجزاءه الثلاثة داخل الاراضي الكويتية، وجرى متابعة سير العمل ومراحل التنفيذ من قبل الشركات المنفذة، وتم مناقشة ومعاينة ونسب الانجاز المتحققة بشكل فعلي، التي وصلت لنسب متقدمة تجاوزت معدل 85%".

يذكر ان العراق قد أبرم اتفاقا مع هيئة الربط الخليجي ، لتحقيق ربط شبكة جنوب العراق بشبكة الكهرباء ‏الخليجية، عبر مــد خطوط نقل هوائية ضغط فائق جهد (400) ك.ف بطول 295 كم، تمتد من محطة ‏الوفرة بدولة الكويت، الى محطة الفاو أقصى جنوب العراق وتزويدها بطاقة تصل الى ‌‏(500) ميكاواط كمرحلة أولى.



