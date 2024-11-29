توتر عشائري جنوبي العراق

2024-11-29 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتوتر الأوضاع بين عشيرتي ال رمضان والبو هلالة على خلفية مقتل أحد الأشخاص في وقت سابق من اليوم.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا من عشيرة الرمضان قتل على يد افراد من عشيرة البو هلالة بعد أيام على خروجه من السجن، نتيجة حكم قضائي بحقه مدته 9 أشهر بسبب اصابة احد افراد عشيرة البو هلالة بنزاع مسلح سابق بين الطرفين".

وبين المصدر، أن "التوتر الأمني بين الطرفين بلغ ذروته خلال الساعات الماضية، بسبب عدم قبول اي هدنة او وساطة عشائرية وأمنية في القضاء".

واضاف المصدر، ان "ادارة قضاء الشطرة وجهت بتعزيز التواجد الأمني في منطقة الحادث، خوفا من اندلاع نزاع مسلح عنيف بين العشيرتين".