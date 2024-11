2024-11-29 23:51:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، اليوم الجمعة، إن إيران وروسيا ومحور المقاومة لن يسمحوا بتكرار أحداث السنوات الماضية في سوريا". وذكر أماني في تصريح صحفي، أن "الحكومة السورية أقوى من السابق وطهران ستقدم لها الدعم". وأضاف، أن "الجماعات المسلحة في سوريا لن تحقق أي انتصار". وتشن فصائل مسلحة وارهابية، منذ الأربعاء […]

The post إيران: لن نسمح بتكرار أحداث سوريا والمسلحون لن يحققوا أي انتصار appeared first on جريدة المدى.