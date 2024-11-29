2024-11-29 23:54:05 - المصدر: ايشان

الديرة/الرمادي أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، أن الجيش العراقي بصنوفه وتشكيلاته كافة جاهز ويواصل مهامه لحماية حدود العراق من أي خطر. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “جيشنا الباسل بصنوفه وتشكيلاته كافة جاهز ويواصل مهامه لحماية حدود العراق وسمائه من أي خطر، جنباً الى جنب مع بقية أبطالنا في القوات الأمنية […]

ظهرت المقالة الجيش العراقي “يتجهّز” للمخاطر: مهامنا مستمرة لحماية الحدود أولاً على ايشان.



