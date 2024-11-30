مهرجان الأردن للإعلام العربي يكرم وزير الإعلام تقديرا لمواقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية

2024-11-30 00:00:04 - المصدر: كونا

من عبدالله المرشد عمان - 29 - 11 (كونا) -- كرم مهرجان الأردن للإعلام العربي في دورته الخامسة اليوم الجمعة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري ضمن عدد من الشخصيات الإعلامية العربية تقديرا لمواقف دولهم الداعمة تجاه القضية الفلسطينية وإبرازها إعلاميا.وتسلم التكريم نيابة عن الوزير عبدالرحمن المطيري سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري في حفل افتتاح فعاليات المهرجان الذي يقام تحت شعار (نصرة فلسطين) وبرعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان الذي أناب عنه بالافتتاح وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني .وقال السفير الكويتي لدى الأردن حمد المري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الافتتاح إن هذا التكريم جاء نظرا للإسهامات الرائدة لدولة الكويت بدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الأقليمية والدولية وخاصة في المجال الإعلامي.وأضاف أن المشهد الثقافي والإعلامي الكويتي يتفاعل منذ ستينيات القرن العشرين مع الأدب والثقافة الفلسطينية مما جعل الكويت نافذة إشعاع عربي على القضية الفلسطينية وثقافة شعبها وهويتها.وعبر المري عن امتنانه للأردن قيادة وحكومة وشعبا لدعمهم الدائم للقضية الفلسطينية ومناصرتها في كل المحافل الدولية مشيدا بدور القائمين على المهرجان باللقاء الضوء على الجهود المبذولة في تنظيمه للمرة الخامسة.ومن جانبه قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز في جلسة العمل الافتتاحية للمهرجان والتي أقيمت تحت عنوان (دور الهاشميين في نصرة فلسطين) إن مواقف بلاده بقيادته الهاشمية في نصرة القضية الفلسطينية مواقف مشرفة مؤكدا أنها على سلم أولويات الأردن.وأكد حرص الأردن على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لافتا الى مواقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والتي تعكس دور الأردن المحوري كداعم للسلام في المنطقة.ويستكمل المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام فعالياته غدا السبت بجلسات نقاشية ومن ضمنها جلسة تتناول مواضيع أهمية الإعلام في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والفن كأداة نضالية وتوعوية والتحديات التي تواجه الإعلام والفن في دعم القضية الفلسطينية ودور الصحافة العربية في تعزيز هذا الدعم.ويتحدث في هذه الفعاليات الأمين العام المساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي سعد العنزي ووزير الإعلام اللبناني الأسبق النائب ملحم الرياشي ورئيس اتحاد الصحفيين العرب في العراق مؤيد اللامي والوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل من ليبيا ويدير الحوار وزير الإعلام الأردني الأسبق ورئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور فيصل الشبول. (النهاية) ع م ن / م م ج