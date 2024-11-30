وزير الدفاع: جيشنا جاهز لحماية حدود العراق وأجوائه من أي تهديد

2024-11-30 00:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، يوم الجمعة، جاهزية القوات المسلحة والأمنية بجميع تشكيلاتها وصنوفها، لحماية الحدود العراقية والأجواء من أي مخاطر محتملة.

وقال العباسي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "جيشنا الباسل، بجميع صنوفه وتشكيلاته، ساهر ليلاً ونهاراً جنباً إلى جنب مع بقية أبطال القوات الأمنية الأخرى، من أجل أمن العراق وأمن شعبه". وأضاف: "لن نسمح بتسلل أي إرهابي أو مخرب إلى أرض بلدنا الحبيب".

تأتي تصريحات وزير الدفاع في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في مناطق سورية محاذية للحدود العراقية، بعد أن أعلنت المعارضة المسلحة السورية، وصول مقاتليها إلى وسط مدينة حلب والسيطرة على عدة مواقع.

وأعلنت المعارضة كذلك السيطرة على الكلية العسكرية وكلية المدفعية وفرع المخابرات الجوية في حي "جمعية الزهراء" في مدينة حلب، فيما أفاد صحفيون بأن المعارضة استطاعت تحرير مدن وبلدات "الحاضر، خان طومان ، برنة، تلحدية، السابقية، شغيدلة، وسد شغيدلة" جنوبي حلب.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء قوات خاصة يحيى رسول قال لوكالة شفق نيوز أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بشكل كامل وكبير خاصة مناطق شمال شرق سوريا.

وأضاف رسول في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن "قطعات قوات الحدود مجهزة بأحدث الاسلحة والمعدات بالاضافة الى الطيران المسير والكاميرات الحرارية".

وتوعد رسول؛ "اي شخص أو ارهابي يحاول عبور الحدود العراقية سيواجه رد قوي"، مشيرا إلى ان "قطعات الجيش متواجدة خلف قطعات الحدود".

وأكد أن "العناصر الاستخباراتية مستمرة بمراقبة اي تحركات ارهابية".