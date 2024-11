2024-11-30 00:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الرباط/ متابعة عراق اوبزيرفر خسر المنتخب الوطني للسيدات بكرة الصالات أمام نظيره المغربي بنتيجة (5-1) في المباراة التجريبية التي جرت مساء اليوم في الرباط. وتأتي هذه المباراة ضمن المعسكر التدريبي للمنتخب النسوي لكرة الصالات المقام في العاصمة المغربية الرباط تحضيرا لتصفيات كأس آسيا.

