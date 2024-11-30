2024-11-30 00:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رد اتحاد كرة القدم العراقي، اليوم الجمعة، (29 تشرين الثاني 2024)، على ما تناولته بعضُ وسائل التواصل الاجتماعيّ أخباراً مُفادها "إن هناك تلاعباً بأوراقٍ اتحاديةٍ، وإن الشَكوى رفعت من قبل خمسةِ أعضاءٍ في اتحادِ الكرة" تطالب بفتح تحقيق مع رئيس الاتحاد عدنان درجال من قبل لجنة الانضباط.

ووصف الاتحاد في بيان، تلقته "بغداد اليوم" هذه الأخبار بـ"الكاذبة".

وقال: "تعوّدنا منذ مدةٍ، وفي كلِ مرحلةٍ مفصليةٍ أو بطولةٍ مهمةٍ للمنتخبِ العراقيّ، أن يمارسَ هذا التزييفُ للحقائق أو خلق رواياتٍ قصدها خلقُ البلبلة وعدم الاستقرارِ في عملِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم".

وأضاف "اننا سنتخذَ الإجراءاتَ القانونيّة بحقِّ كل مَن يمارسُ هذا التزييفَ أو الوسائل التي غايتها الرئيسة إيقافُ عجلة التقدم للاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم".











