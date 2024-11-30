2024-11-30 00:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

احتفى نادي ديالى الرياضي، اليوم الجمعة، (29 تشرين الثاني 2024)، بإنجاز اللاعب أحمد حارث في بطولة العالم للـ UFC .

وهنأ نادي ديالى في بيان لاعلام النادي، تلقته "بغداد اليوم"، "لاعبه المميز أحمد حارث على تحقيق إنجاز رائع في مشاركته الأولى ببطولة العالم للـ UFC والتي اختتمت اليوم في روسيا، حيث حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 61 كغم، متفوقًا في منافسة جمعت نخبة من اللاعبين من 30 دولة حول العالم".

ولفت الى ان "اللاعب أحمد قد قدم أداءً مميزًا طوال البطولة، وأثبت جدارته في مواجهة أبطال عالميين، ليكون مثالًا يحتذى به في الطموح والإصرار".

وتقدم نادي ديالى الرياضي "بخالص التهاني والتبريكات للبطل أحمد حارث على هذا الإنجاز المشرّف، متمنين له المزيد من النجاح والتألق في البطولات القادمة، ورفع اسم النادي والوطن في المحافل الدولية".

يشار الى ان بطولة القتال النهائي (UFC) هي أكبر منظمة لفنون القتال المختلطة (MMA) في العالم، وتضم نخبة من المقاتلين المحترفين من مختلف الأوزان والخلفيات القتالية.

وتأسست UFC في عام 1993، وسرعان ما نمت لتصبح وجهة رئيسية للمقاتلين الذين يسعون لإثبات مهاراتهم على المستوى العالمي.