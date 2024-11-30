جدول أعمال جلسة يوم الأحد لمجلس النواب

2024-11-30 01:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مجلس النواب، عن جدول اعماله لجلسة يوم غد الأحد.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "جدول اعمال جلسة يوم غد الأحد تضمن التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام ، فضلا عن تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية".وأضافت ان "الجلسة ستبدأ عند الساعة الواحدة بعد الظهر".



