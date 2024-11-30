رسميا.. فان نيستلروي مدربا لنادي ليستر سيتي

2024-11-30 02:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن فريق ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعيين الهولندي رود فان نيستلروي مدربا جديدا للفريق خلفا للمدرب المقال من منصبه ستيف كوبر.وقال ليستر سيتي في بيان نشره على موقعه، إنه توصل لاتفاق مع النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد للإشراف على "الثعالب" حتى يونيو 2027.وأوضح ليستر أن فان نيستلروي سيصل للمملكة المتحدة في غضون ساعات قليلة لحضور مباراة الفريق ضد مضيفه برينتفورد المقررة غدا السبت لحساب المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي، على أن يبدأ المدرب الهولندي مهمته رسميا بقيادة المران لأول مرة بعد غد الأحد.ويحتل ليستر سيتي حاليا المركز الـ16 على لائحة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط عقب الفوز في مباراتين فقط والتعادل في 4 وخسارة 6 مباريات.وكان فان نيستلروي (48 عاما) رحل عن مانشستر يونايتد قبل أسبوعين بعد تعيين البرتغالي روبن أموريم مدربا للفريق، علما بأن المهاجم الهولندي السابق قاد "الشياطين الحمر" كمدرب مؤقت، محققا ثلاثة انتصارات وتعادلا واحدا.