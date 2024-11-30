ريال مدريد يبلغ ليفربول برغبته في ضم نجمه

2024-11-30 08:40:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأقدم نادي ريال مدريد، على خطوة عملية في طريقه للتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، بنهاية الموسم الجاري.وينتهي عقد الدولي الإنكليزي مع الريدز في حزيران المقبل، ما يعني إمكانية توقيعه لأي ناد بداية من كانون الثاني المقبل، للانتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم.ووفقا لإذاعة "توك سبورت" الإنكليزية، فإن إدارة النادي الملكي، أبلغت نظيرتها في ليفربول، برغبتها في التعاقد مع صاحب ال25 عاما.يأتي ذلك رغم ثقة ليفربول في إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد، يبقيه داخل ملعب أنفيلد لسنوات أخرى مقبلة، بدلا من رحيله مجانا.وأفادت الإذاعة، أن ريال مدريد ليس ملزما بإبلاغ ليفربول برغبته في التوقيع مع ألكسندر أرنولد، لكنه فعل ذلك احتراما لإدارة الريدز، فضلا عن الحفاظ على العلاقة بين الناديين.ويرغب ريال مدريد في جلب ألكسندر أرنولد إلى ملعب سانتياجو برنابيو، في ظل الحاجة الماسة إليه، لاسيما بعد إصابة داني كارفاخال في الرباط الصليبي ونهاية موسمه مبكرا.المصدر : كورة