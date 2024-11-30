برشلونة وكلاسيكو ألماني اليوم .. المواعيد والقنوات

2024-11-30 08:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يتطلع برشلونة إلى تدارك عثراته الأخيرة واستعادة نغمة الانتصار عندما يستضيف لاس بالماس اليوم السبت في الجولة 15 من الدوري الإسباني على ملعب مونتجويك.

وتلقى برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني خسارة مفاجئة أمام ريال سوسيداد الأسبوع قبل الماضي، ثم اكتفى بتعادل في طعم الخسارة (2 ـ 2) أمام سيلتا فيغو في الجولة الماضية ليسمح لغريمه ريال مدريد بالاقتراب منه.

وتستقطب مباراة برشلونة ولاس بالماس أنظار المتابعين يوم السبت لكنها لن تكون المواجهة الكروية الوحيدة اليوم، إذ تدور أيضا مباراة قوية تجمع بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في كلاسيكو الكرة الألمانية.

أما في الدوري الإنجليزي، يلتقي وست هام يونايتد مع آرسنال، وفي الدوري الفرنسي يلتقي باريس سان جيرمان بفريق نانت.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت 30 تشرين الثاني 2024 بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

برشلونة ـ لاس بالماس – 04:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الإنجليزي:

وست هام ـ آرسنال – 04.30 مساءً – BEIN SPORTS 2

الدوري الألماني:

بروسيا دورتموند ـ بايرن ميونخ – 08:30 مساءً – BEIN SPORTS 5

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان ـ نانت 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 4